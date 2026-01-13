Scattano i sigilli in una struttura balneare a Capitello. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, diretto dal Tenente di Vascello Samantha Losito, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro.

L’attività di indagine è scaturita da un lavoro di polizia demaniale programmato con il preciso obiettivo di contrastare gli abusi sul pubblico demanio marittimo.

Le indagini hanno portato alla luce irregolarità nel rilascio delle concessioni demaniali, costruzioni realizzate in modo diverso e in assenza dei permessi stabiliti dalla normativa.

Il sequestro dello stabilimeno balneare si è reso necessario per evitare la continua occupazione.

Rimane alta, dunque, l’attenzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro per evitare ulteriori illeciti.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.