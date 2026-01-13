La comunità di Caggiano celebra con grande affetto un traguardo davvero straordinario: i 100 anni della concittadina Angiola Navatta, residente ad Asti.

Una donna forte e determinata, esempio di vita vissuta con dignità, impegno e valori autentici, che rappresenta un patrimonio umano prezioso per tutta la comunità caggianese.

La nonina neo centenaria ha festeggiato contornata dall’affetto dei familiari e in particolar modo dei suoi amati nipoti Rosangela e Omar, simbolo di un legame familiare che attraversa le generazioni e rende ancora più speciale questo momento.

In occasione di questo importante compleanno il sindaco Modesto Lamattina ha voluto omaggiare la signora Angiola anche con una copia autenticata del suo certificato originale di nascita, custodito negli archivi comunali, quale segno tangibile di memoria, storia e profondo legame con la sua Caggiano.

L’Amministrazione, gli uffici comunali e tutti i cittadini di Caggiano rivolgono alla signora Angiola i più sentiti auguri di buon compleanno, con riconoscenza e affetto per il bellissimo traguardo dei suoi 100 anni.