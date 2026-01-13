Il 118 di Asl Salerno premiato dalla Fondazione Angels per il monitoraggio pre-ospedaliero nella rete stroke
Premiata la COT 118 dell’ASL Salerno nell’ambito del monitoraggio di fase pre-ospedaliera del percorso stroke.
La Centrale Operativa 118, diretta da Domenico Violante, è stata reputata idonea per l’assegnazione del premio da parte della Fondazione Internazionale Angels, che basa i criteri relativi alla premiazione sulle linee guida transnazionali del suo Comitato direttivo degli EMS (Emergency Medical Service).
L’ASL Salerno era già stata premiata dalla fondazione, che la insigniva dello status “Diamond” lo scorso giugno.
Lo status “Diamond” è il più alto riconoscimento ottenibile da parte dell’iniziativa Angels, la quale rappresenta un importante intervento in ambito sanitario finalizzato a migliorare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti colpiti da ictus e a garantire loro una vita priva di disabilità.
Il riconoscimento internazionale attesta l’impegno dell’ASL Salerno, del Direttore Generale Gennaro Sosto nella lotta contro l’ictus, già premiata nel mese di novembre ai Lean Healthcare Award 2025, sempre nell’ambito della presa in carico del paziente con ictus, attraverso il progetto “Telestroke”.