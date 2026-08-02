Straniero investito a Santa Cecilia di Eboli. Ricoverato in prognosi riservata
Marocchino in prognosi riservata dopo essere stato investito.
È quanto accaduto a Santa Cecilia di Eboli, dove l’uomo è stato travolto da un pick-up mentre camminava per strada.
Il conducente del veicolo si è fermato, dando l’allarme.
Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto presso l’ospedale di Eboli, dove è ricoverato in serie condizioni.
Presenti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Eboli, al comando del Capitano Serafino Palumbo, che hanno avviato gli accertamenti del caso.