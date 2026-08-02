Incendio ad Auletta. Il fuoco prende di mira un uliveto in località Santa Barbara
Un incendio questo pomeriggio ha preso di mira un uliveto ad Auletta in località Santa Barbara. Le fiamme hanno mandato in fumo numerosi alberi di ulivo oltre alla vegetazione circostante.
Diversi gli ettari mandati in cenere.
Sul posto in azione i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Capo Reparto Alessandro Morello, le squadre Anti Incendio Boschivo della Comunità Montana Sele Tanagro e alcuni residenti.
Bisognerà in seguito fare luce sulla natura del rogo.