Sconcerto al Pronto Soccorso del “Ruggi” di Salerno dove uno straniero è stato abbandonato in condizioni critiche.

Si tratta di un giovane di origini indiane, lasciato davanti al nosocomio cittadino in uno stato particolarmente complesso. Secondo quanto emerso aveva una grave infezione, probabilmente a causa di una prolungata esposizione a sostanze tossiche come i concimi.

E’ stato immediatamente trattato con diversi cicli di terapia in camera iperbarica, tuttavia non è fuori pericolo poiché sembrerebbe siano stati compromessi anche alcuni organi interni. Attualmente è ricoverato nel reparto di Malattie infettive per le cure del caso.

Lo straniero non parla italiano e non sarebbe in grado di fornire indicazioni su cosa gli sia accaduto.

Dei fatti è stata informata la Polizia di Stato che dovrà far luce sull’intera vicenda.