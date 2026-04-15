Dare voce alle nuove generazioni per immaginare città più sostenibili, resilienti e innovative. Con questo obiettivo l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania lancia il concorso di idee “Green 5.0: la città che cambia“, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 2025/2026.

Un’iniziativa che mette al centro l’ambiente coinvolgendo creatività, partecipazione e responsabilità, chiamando i giovani e le giovani a ripensare luoghi reali delle proprie città, trasformandoli in spazi più inclusivi, vivibili ed ecologici.

“Sappiamo che le giovani generazioni non sono mere spettatrici del cambiamento, ma vere protagoniste. Le loro idee sono la chiave per costruire comunità più consapevoli e territori più forti e questo modello vuole essere un vivo palcoscenico” dichiara l’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro.

Gli studenti e le studentesse potranno partecipare con elaborati artistici, racconti, video, cortometraggi e produzioni musicali, accompagnati da uno slogan capace di sintetizzare una visione di futuro. Dieci istituti saranno premiati con un contributo da 1.000 euro per sostenere attività didattiche e migliorare gli ambienti scolastici.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 maggio esclusivamente tramite il form dedicato

La premiazione si terrà il 29 maggio alla Stazione Marittima di Napoli.