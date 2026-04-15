Atti di inciviltà a Battipaglia. A denunciarli, in un duro sfogo sui social, è la stessa sindaca della città Cecilia Francese.

“Sono talmente amareggiata perché uno lavora tanto per dare degli spazi ludici o alla città e vedere atti di inciviltà, come quelli visti negli ultimi giorni, mi dà rabbia” ha affermato.

La sindaca ha fatto quindi riferimento ad una foto andata virale sui social nella quale viene ritratta una sedia buttata nella vasca di fronte alla sede comunale, nonostante sia stata prontamente rimossa. Le telecamere, però, hanno immortalato i responsabili: si tratta di cinque ragazzine.

Nella giornata di ieri, poi, nell’area attrezzata di via Colombo, nei pressi della Stazione Ferroviaria, è stato installato il pavimento antitrauma per i giochi dedicati ai bambini e questa mattina è stato trovato vandalizzato.

“Questi atti fanno piangere il cuore, ma stiamo o non stiamo in una comunità? Siamo o non siamo persone che tengono alla propria città? Sono demoralizzata” ribadisce la sindaca, facendo appello ai cittadini di segnalare ogni atto simile e di intervenire quando si vede qualcosa che non va come dovrebbe.