Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, guidati dal Comandante Daniele De Sanctis, hanno effettuato lo sgombero e la contestuale bonifica di un’ampia area in stato di abbandono nel cuore del centro storico.

​L’intervento ha riguardato i locali situati in località Sant’Antonio, nello specifico alle spalle del MOA (Museum of Operation Avalanche). L’area interessata comprende gli ex spogliatoi e le zone attigue ai vecchi campetti di calcio della scuola “NAGC Pezzullo”, a ridosso del complesso monumentale di Sant’Antonio.

​La struttura era stata occupata abusivamente da decine di extracomunitari che vivevano ammassati in condizioni di grave precarietà e degrado igienico-sanitario. La situazione di abbandono e i continui bivacchi avevano generato nel tempo forti disagi e preoccupazioni sia tra i residenti della zona sia tra le associazioni del territorio.

​Gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto all’identificazione di tutti gli occupanti abusivi e al loro successivo allontanamento dai locali.