Spiagge bellissime, acque cristalline, escursioni indimenticabili, luoghi d’arte che meritano una visita speciale, eccellenze enogastronomiche, curiosità. Al centro la gestione sostenibile del territorio indispensabile per un’offerta turistica di qualità: da più di venticinque anni “Il mare più bello”, la Guida Blu di Legambiente e Toring Club Italiano, è un punto di riferimento per chi cerca un modo più autentico e sostenibile di viaggiare.

All’interno della Guida si trovano le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano: il massimo riconoscimento assegnato alle realtà che hanno saputo coniugare la qualità dei servizi offerti al turista con scelte coraggiose e innovative nel segno della sostenibilità ambientale. Pollica guida la classifica delle località marine a Cinque Vele, seguita da Baunei, Otranto, Domus De Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro, S. Teresa di Gallura, Cabras e Castiglione della Pescaia. Per quanto riguarda i laghi primeggia il Lago di Molveno seguito da Lago del Mis e dal Lago di Monticolo. Nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno.

Castellabate conquista ancora una volta le 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano e si posiziona al 15° posto nella classifica nazionale delle località balneari più belle d’Italia

Le Cinque Vele vengono infatti assegnate sulla base di molteplici indicatori che comprendono la qualità delle acque e dei sistemi di depurazione, la tutela della biodiversità e del paesaggio, la gestione sostenibile di rifiuti ed energia, la mobilità dolce e la capacità di promuovere un turismo rispettoso dei luoghi e delle persone

Per chi è alla ricerca di vacanze fatte non solo di mare e sole ma anche di escursioni nell’entroterra con temperature più miti, quest’anno la guida con la rubrica “Una vacanza a Cinque Vele” racconta anche come le località si stanno adattando alla crisi climatica promuovendo vacanze che vanno anche in questa direzione.

Nella guida sono segnalati inoltre ben 124 “Comuni amici delle tartarughe marine”, firmatari del protocollo d’intesa promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life TURTLENEST. La Campania è la prima regione in Italia per “Comuni amici delle tartarughe marine”, con ben 25 amministrazioni che hanno sottoscritto il protocollo Life Turtlenest per proteggere la nidificazione delle Caretta Caretta lungo le nostre coste.