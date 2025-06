Anas ha avviato un importante piano di riqualificazione delle infrastrutture stradali nel Cilento e Vallo di Diano, con quattro interventi di rifacimento della pavimentazione lungo tre arterie fondamentali: la SS19 delle Calabrie, la SS18VAR Cilentana e la SS18 Tirrena Inferiore.

Il programma, dal valore complessivo superiore ai 14 milioni di euro, sarà attuato attraverso lo strumento dell’Accordo Quadro e comprenderà anche il rinnovo della segnaletica orizzontale.

Sulla SS19 delle Calabrie via ai primi cantieri tra Polla e Atena Lucana. Il primo sarà operativo già dalla prossima settimana a Polla e comporterà il senso unico alternato nei tratti coinvolti. I lavori interesseranno una tratta saltuaria di circa 8 km, compresa tra il km 52,000 e il km 64,000, attraversando anche parte del territorio comunale di Atena Lucana. L’investimento per questo intervento è pari a circa 3 milioni di euro.

Nuove pavimentazioni anche tra Padula, Montesano e Casalbuono tra il km 78,000 e il km 86,000 e tra il km 98,000 e il km 102,000. Anche per questo segmento è previsto un investimento di circa 3 milioni di euro.

L’ultimazione dei lavori sulla SS19 è prevista per l’autunno, ma i cantieri verranno temporaneamente sospesi durante il periodo estivo, in concomitanza con l’aumento del traffico veicolare dovuto alle vacanze. Una scelta pensata per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

In arrivo anche i lavori sulla SS18VAR Cilentana nel tratto compreso tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo prima della stagione invernale. In un secondo momento gli interventi si estenderanno anche alla SS18 Tirrena Inferiore completando il ciclo di lavori programmato da Anas sul territorio salernitano. L’intervento rappresenta un passaggio cruciale per la sicurezza e l’efficienza della rete stradale del Cilento e del Vallo di Diano, due aree di particolare rilevanza turistica e produttiva. Il rinnovo del manto stradale e della segnaletica orizzontale migliorerà sensibilmente la qualità della circolazione e la sicurezza degli utenti.