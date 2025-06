La Banca Monte Pruno e la Fondazione Monte Pruno promuovono domenica 22 giugno, dalle ore 17.30, presso le Grotte di Pertosa-Auletta un evento speciale nato per valorizzare i luoghi in cui è stato girato il docufilm “I segreti dei luoghi perduti”.

La giornata è organizzata con il supporto dell’Orchestra Filarmonica napoletana “Franco Caracciolo” e della Fondazione MIdA. Si tratta di un’occasione per riscoprire territori ricchi di storia e bellezza, attraverso un linguaggio che unisce immagini e musica, memoria e futuro in nome sia della valorizzazione dei luoghi su cui opera la Banca sia dei giovani talenti.

La serata si aprirà alle ore 17.30 con la proiezione del docufilm “I segreti dei luoghi perduti”, testimonianza viva dell’identità culturale e paesaggistica del territorio. Un progetto che nasce dalla volontà della Fondazione Monte Pruno di dare risalto alle aree interne della provincia di Salerno. A seguire, alle ore 18.30, si terrà il concerto dell’Orchestra Filarmonica Napoletana “Franco Caracciolo”, diretta dal giovane Maestro Cristian Lombardi, con la partecipazione del primo violino Christian Caiazza.

In merito all’iniziativa il Presidente della Fondazione Monte Pruno e della Banca Monte Pruno Michele Albanese ha dichiarato di credere profondamente in quest’iniziativa, che coniuga perfettamente cultura, arte e territorio, incarnando pienamente la missione della Fondazione e della Banca, cioè promuovere lo sviluppo sostenibile, sociale e culturale delle comunità locali e dare slancio ad alcuni luoghi straordinari dal punto di vista paesaggistico e ambientale ma non troppo conosciuti.

Il Presidente Albanese ha, infine, ringraziato i partner con i quali verrà condiviso questo evento di valorizzazione territoriale, annunciando come ormai sia alle battute finali la tanto attesa pubblicazione, sulla piattaforma internazionale Amazon Prime, del docufilm prodotto dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la Monte Pruno. Un appuntamento che vuole essere non solo un omaggio alla bellezza, ma anche un invito a ritrovare, attraverso la cultura, un legame profondo con i luoghi che ci appartengono.

L’ingresso all’evento è libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere, ed è stato realizzato anche grazie alla partecipazione delle Associazioni Flautisti Italiani, Parco Storico Sichelgaita e Hortus Magnus.