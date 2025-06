Scontro tra auto e scooter questa mattina sulla Via del Mare a Castellabate.

Una donna del posto in sella al motociclo è rimasta ferita dopo l’impatto con la vettura e la caduta sull’asfalto. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa e trasportata all’ospedale di Vallo della Lucania. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Il conducente dell’auto è invece rimasto illeso.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale, mentre i mezzi coinvolti sono stati rimossi dal Soccorso Stradale Rega di Castellabate.