Il Comando di Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano nei giorni scorsi ha scoperto un’attività di rimessaggio, deposito e officina nautica abusiva.

Al momento del controllo all’interno dell’area erano presenti 26 imbarcazioni in sosta (di cui 8 su piazzale scoperto e 18 all’interno di capannoni), attrezzature tecniche destinate alla movimentazione e alla sosta dei natanti, un’area di stoccaggio rifiuti con fusti, attrezzi da lavoro, vernici e residui di lavorazione in totale assenza di titoli abilitativi commerciali, amministrativi e ambientali validi per l’esercizio dell’attività.

Per questo motivo è stata ordinata al titolare l’immediata cessazione dell’attività abusiva di rimessaggio, custodia e manutenzione oltre alla chiusura dell’area e dei locali.

Vietato anche l’ingresso di nuove imbarcazioni all’interno dell’area e di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione, verniciatura, lavaggio o altra lavorazione artigianale sulle imbarcazioni attualmente presenti sul posto.

La Polizia Municipale ha inoltre ordinato lo sgombero dell’area a tutela del diritto di proprietà di terzi ignari.