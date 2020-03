Stop da Piaggine ai fornitori del Vallo di Diano. Arriva il chiarimento del sindaco Vairo

In merito all‘ordinanza che vietava a tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale di rifornirsi presso e da distributori provenienti dai comuni di Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano, il Sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo ha fornito un chiarimento.

“Il provvedimento sindacale – spiega Vairo – è stato emesso in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, data la ripetuta contravvenzione delle norme sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale nello svolgimento delle attività aventi ad oggetto il rifornimento di generi alimentari di prima necessità. La richiamata Ordinanza, pertanto, non aveva l’intento di vietare l’approvvigionamento in quanto tale, bensì l’attività compiuta senza l’utilizzo dei D.P.I.”.

“In tal senso – conclude Vairo – si precisa che l’Amministrazione comunale di Piaggine inviterà le Forze di Polizia territoriali ad attivare il necessario monitoraggio degli ingressi al fine di consentire l’accesso nel territorio comunale per gli scopi e nelle forme consentite dalle disposizioni statali e regionali”.

L’ordinanza ha provato nei giorni scorsi notevoli polemiche nel Vallo di Diano.

– Claudia Monaco –

