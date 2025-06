Lo scorso 11 giugno a Torino, in occasione della prima edizione dello Stellantis Club of Excellence, il Gruppo Maffei è stato premiato tra i 100 migliori dealer Stellantis d’Europa e tra i 13 migliori in Italia per la soddisfazione dei clienti nei 10 principali mercati europei.

Un riconoscimento che assume un valore ancora più significativo perché arriva proprio nell’anno in cui si celebrano i 70 anni del Gruppo con sede ad Atena Lucana, Potenza, Matera e Altamura.

Un anniversario che racconta una storia fatta di passione, impegno e continua evoluzione.

“Un ringraziamento speciale va al nostro team, vero motore del Gruppo Maffei – fanno sapere -. Questo risultato è il frutto della loro professionalità, dell’attenzione quotidiana verso i clienti e della capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e spirito di squadra. Congratulazioni al Gruppo Autorama SPA di Modena, vincitore del premio come miglior dealer d’Europa per la soddisfazione del cliente. Grazie a Stellantis per l’opportunità di confronto e crescita. E, soprattutto, grazie ai nostri clienti: la vostra fiducia è la nostra più grande motivazione“.