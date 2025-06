La Gelbison annuncia il prossimo arrivo di Francesco Mele, centrocampista abruzzese classe 1998 che ha firmato un pre-contratto con la Società del Presidente Maurizio Puglisi.

Nonostante la giovane età Mele vanta già un’importante esperienza: ha indossato le maglie di Chieti, Carpi e Vastogirardi, oltre a quelle di Francavilla e Notaresco, con cui ha sfiorato la promozione in Serie C nella stagione 2019/2020. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Cassino, dove è stato protagonista di ottime prestazioni contribuendo alla corsa al vertice del campionato, sfiorando la vittoria finale.

Mele si unisce ora alla Gelbison, portando con sé qualità, esperienza e grande determinazione. Il suo curriculum testimonia una carriera solida, con trascorsi importanti e ambizioni ancora più grandi: ora è pronto a ripartire in azzurro, con l’obiettivo di essere protagonista anche nella prossima stagione.

Riconfermato alla Gelbison Francesco Viscomi per la prossima stagione sportiva. Un segnale chiaro di continuità e ambizione che conferma la volontà del club di puntare ancora su uomini di esperienza, personalità e affidabilità.

Classe 1991, originario di Domodossola, Viscomi si è rivelato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima annata in Serie D, guadagnandosi stima e attenzioni da parte di numerosi club della categoria. Difensore centrale, ha rappresentato una colonna insostituibile nello scacchiere rossoblù, distinguendosi per leadership e costanza di rendimento. Con oltre 400 presenze tra i dilettanti e i professionisti Francesco Viscomi è un veterano della categoria, con alle spalle esperienze importanti in piazze come Foggia, Pistoiese, Cavese, Pro Sesto, Varese e Verbania. Un curriculum che parla da solo, costruito con umiltà, sacrificio e grandi prestazioni che lo rendono un punto di riferimento per compagni e tifosi.

La sua permanenza rappresenta un tassello fondamentale nel progetto tecnico della società cilentana, che continua a costruire con determinazione una squadra competitiva, pronta a recitare un ruolo da protagonista.