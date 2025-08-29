L’assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini insieme al Presidente Vincenzo De Luca hanno chiesto alle ASL di garantire stanze separate tra chi ha vissuto un aborto e chi ha partorito.

L’assessore è rimasta colpita dal post fatto da Roberta Rei, una delle giornaliste de “Le Iene”, rispetto ad un aborto subito raccontando di essere stata ricoverata dove c’erano delle donne che avevano appena partorito e ha ripubblicato sulle sue pagine la storia.

“Io stessa ho avuto un’esperienza simile: ebbi una gravidanza extrauterina e fui ricoverata in una stanza dove c’erano due donne che avevano appena partorito – spiega l’assessore – Al dolore della perdita si aggiunse il dolore di vedere delle donne che avevano appena partorito. Un momento di estremo disagio sia per me che per loro. Dopo la pubblicazione in centinaia mi hanno scritto per parlarmi di quella che era stata un’esperienza simile, sia persone che avevano subito aborti sia persone che avevano partorito e si trovavano nella stessa stanza con donne sofferenti. Per questo con il Presidente De Luca abbiamo inviato una nota a tutti i Direttori Generali delle ASL e delle strutture ospedaliere proprio per chiedere che le donne che hanno subito aborti non siano ricoverate nelle stesse stanze con partorienti. E’ un piccolo gesto per non aggiungere altro dolore”.