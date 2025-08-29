L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha conferito gli incarichi di reggenza sulle istituzioni scolastiche non assegnate e non assegnabili in titolarità per l’anno 2025-2026.

Per il Vallo di Diano c’è la riconferma di Maria D’Alessio, titolare presso il “Pomponio Leto”, all’Istituto Comprensivo di Teggiano e di Antonella Vairo, titolare al “Cicerone”, all’Istituto Comprensivo “Camera -Viscigliete” di Sala Consilina. All’Istituto Omnicomprensivo di Padula, invece, si registra l’arrivo della dirigente Paola Migaldi, titolare presso l’Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri.

L’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Sapri è stato affidato a Maria Teresa Tancredi, titola presso il “Piscane” della città della Spigolatrice, mentre è confermato al Comprensivo “T. Gaza” di San Giovanni a Piro Corrado Limongi, titolare presso il “Leonardo Da Vinci” di Sapri. Al “Da Vinci- Visconti” di Omignano la reggente sarà nuovamente Daniela Ruffolo mentre a guidare il “Parmenide” di Ascea sarà Antonio Iannuzzelli.

Per quanto riguarda Vallo della Lucana per gli Istituti Comprensivi “Vallo della Lucania – Novi Velia” e “A. Moro” rimangono in carica Francesco Massanova e Nicola Iavarone.

All’Istituto d’Istruzione Superiore “Assteas” di Buccino ci sarà Anna Rita Carrafiello mentre al “S.D. Savio” di Sicignano degli Alburni Dorotea Odato e al Comprensivo di Campagna Capoluogo confermata Ada Serafini.