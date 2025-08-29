L’Ufficio Scolastico Regionale conferisce le reggenze alle sedi vacanti nel salernitano. Gli incarichi nel Vallo di Diano
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha conferito gli incarichi di reggenza sulle istituzioni scolastiche non assegnate e non assegnabili in titolarità per l’anno 2025-2026.
Per il Vallo di Diano c’è la riconferma di Maria D’Alessio, titolare presso il “Pomponio Leto”, all’Istituto Comprensivo di Teggiano e di Antonella Vairo, titolare al “Cicerone”, all’Istituto Comprensivo “Camera -Viscigliete” di Sala Consilina. All’Istituto Omnicomprensivo di Padula, invece, si registra l’arrivo della dirigente Paola Migaldi, titolare presso l’Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri.
L’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Sapri è stato affidato a Maria Teresa Tancredi, titola presso il “Piscane” della città della Spigolatrice, mentre è confermato al Comprensivo “T. Gaza” di San Giovanni a Piro Corrado Limongi, titolare presso il “Leonardo Da Vinci” di Sapri. Al “Da Vinci- Visconti” di Omignano la reggente sarà nuovamente Daniela Ruffolo mentre a guidare il “Parmenide” di Ascea sarà Antonio Iannuzzelli.
Per quanto riguarda Vallo della Lucana per gli Istituti Comprensivi “Vallo della Lucania – Novi Velia” e “A. Moro” rimangono in carica Francesco Massanova e Nicola Iavarone.
All’Istituto d’Istruzione Superiore “Assteas” di Buccino ci sarà Anna Rita Carrafiello mentre al “S.D. Savio” di Sicignano degli Alburni Dorotea Odato e al Comprensivo di Campagna Capoluogo confermata Ada Serafini.