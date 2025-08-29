Il 1° settembre, alle 12:30, presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza sarà inaugurato il nuovo “Punto distribuzione farmaci” per i pazienti dimessi da ricovero e per i pazienti ambulatoriali, ubicato nell’atrio dell’ingresso della struttura.

L’iniziativa, che avverrà alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr Cosimo Latronico, rappresenta un passo significativo nella continuità assistenziale ospedale-territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, sicurezza e ridurre i disagi per i cittadini.

Il nuovo modello organizzativo prevede la consegna dei farmaci utili al primo ciclo di terapia, prescritti al paziente al momento della dimissione o nell’ambito di una prestazione specialistica ambulatoriale, con un dedicato sistema di packaging pensato per tutelare la privacy e la sicurezza.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” Giuseppe Spera esprime un sentito ringraziamento alle articolazioni organizzative dell’AOR impegnate nella predisposizione del percorso, nonché all’Azienda Sanitaria di Potenza per la preziosa collaborazione e afferma: “Con questa nuova organizzazione vogliamo migliorare l’assistenza e i servizi al cittadino, semplificando i percorsi e mettendo al centro le esigenze dei pazienti e delle famiglie”.