Sono ore di dolore per la stampa salernitana a causa della drammatica scomparsa del giornalista Carmine Pecoraro, precipitato dal secondo piano di un’abitazione a Mercato San Severino. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i Carabinieri per chiarire la dinamica della tragedia.

Pecoraro, che aveva 62 anni, era una firma nota e molto apprezzata nella provincia, avendo collaborato negli anni con diverse testate giornalistiche.

Appassionato della sua professione, si era distinto per inchieste e approfondimenti soprattutto nella Valle dell’Irno, raccontandone i fatti con serietà ed equilibrio.

Sconvolti i tanti colleghi che negli anni lo hanno stimato e che in queste ore, soprattutto tramite i social, stanno lasciando in suo ricordo numerosi messaggi di cordoglio.