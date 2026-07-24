Un alterco si è trasformato in violenza ieri sera a Marina di Camerota.

Sulla spiaggia del Pozzallo due uomini hanno inziato a discutere circa l’occupazione e l’utilizzo di alcune aree dell’arenile. Il confronto si è fatto così acceso che uno dei due ha impugnato un bastone con cui avrebbe colpito l’altro alla testa.

Il ferito è stato trasportato via mare al Porto di Marina di Camerota dove lo attendeva un’ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale più vicino.

Del fatto sono stati informati i Carabinieri della Stazione di Camerota, diretta dal Maresciallo Carelli.