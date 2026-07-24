Incidente ieri pomeriggio sulla SS 18 a Villammare. Un 18enne è stato investito da un’auto mentre scendeva dall’autobus ed è rimasto gravemente ferito. Per il giovane si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Sapri.

Dai primi accertamenti è risultata una ferita preoccupante che ha costretto i sanitari ad allertare l’elisoccorso per trasportarlo all’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

La donna alla guida dell’auto, originaria del napoletano, si è fermata immediatamente a prestare soccorso allo sventurato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della New Geo e i Carabinieri della Stazione di Vibonati, agli ordini del Maresciallo Francesco Barile.