Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Potenza ha arrestato un uomo gravemente indiziato del reato di stalking nei confronti della ex compagna.

L’intervento è scaturito dopo una segnalazione giunta al 112 con la quale è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine per una violenta lite in ambito domestico. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti, raccogliendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

La vittima ha riferito di una relazione sentimentale caratterizzata nel tempo da reiterati episodi di violenza e minacce culminati negli ultimi mesi con continui tentativi dell’uomo di riallacciare il rapporto e con frequenti comportamenti molesti e intimidatori.

Informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Potenza, l’uomo è stato arrestato, con la convalida successiva dell’Autorità Giudiziaria e applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e nei confronti dell’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.