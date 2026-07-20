Sabato gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno arrestato per tentata rapina un algerino.

Già in mattinata denunciato per un tentativo di scippo ai danni di un’anziana, l’uomo avrebbe provato a rubare della merce all’interno di un supermercato, dandosi alla fuga dopo essere stato notato da un commesso e dall’addetto alla sicurezza che sono stati minacciati e aggrediti mentre cercavano di bloccarlo.

L’equipaggio della Volante, allertato dalla Sala Operativa, è prontamente intervenuto e ha fermatolo straniero vicino all’esercizio commerciale.

In seguito è stato arrestato.