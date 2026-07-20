Il 2026 porta chiarimenti significativi sul bonus per box e posti auto pertinenziali, grazie all’aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate dedicato alle ristrutturazioni edilizie. L’agevolazione resta valida e utilizzabile, ma richiede una gestione attenta dei documenti, dei pagamenti e del vincolo che lega il parcheggio all’abitazione. Le nuove indicazioni definiscono con precisione cosa è detraibile, chi può beneficiarne e quali condizioni devono essere rispettate per non perdere il diritto alla detrazione.

Realizzazione o acquisto: cosa rientra nel bonus

La detrazione Irpef si applica sia alla realizzazione di nuovi box o posti auto, sia all’acquisto di parcheggi già costruiti dall’impresa costruttrice. Nel caso della costruzione l’agevolazione riguarda esclusivamente interventi di nuova costruzione, anche se destinati a uso comune. Non è invece riconosciuta quando il box è venduto come parte di un immobile ristrutturato e trasformato dall’impresa, perché in questo caso non si tratta di una nuova realizzazione. Per l’acquisto, la detrazione copre solo i costi di costruzione, che devono essere certificati dal venditore tramite una dichiarazione specifica. Questo documento è essenziale perché permette di distinguere la parte del prezzo imputabile alla realizzazione del box da eventuali costi accessori che non sono detraibili.

Il vincolo pertinenziale: il requisito che decide tutto

Il cuore dell’agevolazione è il vincolo pertinenziale tra il box e un’abitazione. Senza questo legame, la detrazione non può essere riconosciuta. Il vincolo deve esistere già al momento dell’acquisto oppure deve essere formalizzato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione. Anche i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile sono validi, purché il vincolo risulti costituito entro la scadenza fiscale. La pertinenzialità deve essere riportata nell’atto di acquisto o nel preliminare registrato, e deve essere chiara e inequivocabile. Questo requisito vale sia per la costruzione sia per l’acquisto, e rappresenta la condizione che più spesso determina l’accoglimento o il rigetto della detrazione.

Documentazione e pagamenti: cosa serve davvero

Per la costruzione, il contribuente deve conservare la concessione edilizia che attesta il vincolo pertinenziale e i bonifici parlanti utilizzati per i pagamenti. La detrazione è valida anche quando la costruzione è stata realizzata “in economia”, purché tutte le spese siano tracciate correttamente. Per l’acquisto, sono necessari l’atto di compravendita o il preliminare registrato, la dichiarazione del costruttore con i costi imputabili alla realizzazione del box e i relativi bonifici. La detrazione può spettare anche al familiare convivente o al convivente di fatto che abbia sostenuto la spesa, a condizione che la fattura riporti la quota di pagamento attribuita.

Acconti, preliminare e tempistiche da rispettare

Gli acconti sono detraibili se pagati con bonifico e se il preliminare è registrato entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. È considerata valida anche la situazione in cui il bonifico viene effettuato lo stesso giorno dell’atto notarile, purché in un orario precedente alla stipula. Questo dettaglio, spesso trascurato, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate per evitare dubbi interpretativi.

La deroga sul pagamento senza bonifico

Una particolarità importante riguarda l’acquisto del box pertinenziale: la detrazione può essere riconosciuta anche quando il pagamento non avviene tramite bonifico parlante. Questa eccezione, prevista dalla circolare 43/E del 2016, è valida solo se il pagamento avviene davanti al notaio, se il venditore rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che confermi l’inclusione dei corrispettivi nella contabilità dell’impresa e se viene fornita la certificazione dei costi di realizzazione. Si tratta di una deroga utile in casi particolari, ma richiede una documentazione impeccabile.

Conclusione

Il Bonus Box e Posto Auto 2026 conferma la possibilità di detrarre le spese legate alla costruzione o all’acquisto di parcheggi pertinenziali, ma impone una gestione rigorosa dei documenti e dei pagamenti. La pertinenzialità, la tracciabilità delle spese e la corretta attestazione dei costi restano i tre pilastri indispensabili per accedere all’agevolazione senza rischi. Le nuove regole chiariscono molti aspetti e permettono di muoversi con maggiore sicurezza, purché ogni passaggio sia formalizzato e conservato con precisione.