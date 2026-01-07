Dramma in A2 del Mediterraneo a Campagna dove nel tardo pomeriggio l’autista di un camion ha perso la vita mentre era alla guida in direzione Sud.

Il cuore del 60enne napoletano, molto probabilmente a causa di un malore, ha smesso di battere e così lo sfortunato autista ha perso il controllo del mezzo pesante che è andato a sbattere contro un guardrail. Per fortuna non ha coinvolto altre vetture in transito.

A nulla è valso l’arrivo sul posto dei sanitari del VOPI con ambulanza e automedica. Nonostante tutti i tentativi per rianimarlo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presenti gli agenti della Polizia Stradale e le squadre di Anas, dato che il traffico in A2 ha subito notevoli rallentamenti.