Lo Sporting Sala Consilina comunica il ritorno in gialloverde di Simone Foti, 28enne proveniente dal CDM Futsal.

Un rientro che chiude il cerchio dopo la parentesi della scorsa stagione, quando il giocatore aveva iniziato il percorso con i gialloverdi per poi doversi avvicinare a casa per motivi personali, trovando posto in un CDM Futsal che dalla A2 è poi arrivato nella massima serie anche grazie al suo talento.

La trattativa si è conclusa in modo rapido, concreto e nel pieno rispetto tra le parti. “Ringraziamo il CDM Futsal per la disponibilità e la correttezza mostrata durante tutto il confronto” fa sapere lo Sporting.

Foti arriva per dare continuità al lavoro del gruppo e al progetto tecnico di Mister Conde. Il club gli dà il bentornato con fiducia e con la consapevolezza del valore che porta nello spogliatoio.