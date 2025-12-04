Scontro tra auto, una si ribalta.

È accaduto in mattinata ad Eboli in località Cioffi dove, per cause da accertare, si è verificato un impatto tra una Fiat Panda e una BMW. La Panda si è ribaltata in strada e per le operazioni di soccorso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del VOPI.

Presenti i Carabinieri per i rilievi.