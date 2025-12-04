Piaggine: rubano il cancello che regola l’accesso al fiume. E’ caccia ai responsabili
Un furto dallo scarso valore economico, ma grave dal punto di vista della sicurezza è stato commesso a Piaggine.
Stamattina alcuni cittadini si sono accorti dell’assenza del cancello che protegge l’accesso al fiume, nei pressi della cascata situata nel centro storico del paese. La struttura fungeva da protezione soprattutto per i bambini onde evitare cadessero nel corso d’acqua che ha una portata notevole in questo periodo.
Ignoti hanno pensato di sradicare e portare via il cancello.
Il sindaco Renato Pizzolante, definendo l’atto “vergognoso”, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione che tenteranno di dare un volto al colpevole. Nella zona circostante non sono presenti telecamere di videosorveglianza.