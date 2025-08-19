Stanno indignando e facendo discutere in queste ore le immagini che ritraggono numerosi topi letteralmente pescati nelle acque del mare di Salerno, in particolar modo nella zona tra Mercatello e Torrione.

Diversi i roditori senza vita che i bagnanti hanno notato galleggiare a riva e qualcuno li ha anche catturati con il retino per poi poterli filmare e denunciare la situazione surreale e al limite dell’igiene pubblica.

Le forti piogge di ieri hanno potuto spingere i topi sulla spiaggia, ma sicuramente anche le carenti condizioni igieniche o la presenza di rifiuti e cibo rappresentano dei rischi per i frequentatori del litorale.

I cittadini chiedono maggiore attenzione da parte dell’Asl e del Comune, potenziando gli interventi di derattizzazione. Qualcuno ha anche segnalato la fastidiosa presenza al parlamentare Francesco Emilio Borrelli che quotidianamente denuncia tramite i social le situazioni di degrado che affliggono la Campania.