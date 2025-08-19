Questa mattina la Polizia di Stato di Como ha arrestato un 27enne marocchino residente ad Eboli ma di fatto senza fissa dimora per rapina impropria nel supermercato LIDL di viale Innocenzo XI.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti immediatamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza del capo filiale che, accortosi del girare sospetto di un uomo tra gli scaffali del supermercato, lo ha notato nascondere degli articoli nello zaino. Il responsabile dell’esercizio commerciale lo ha fermato mentre tentava di superare le casse con gli alimenti e gli indumenti sottratti per un valore di circa 40 euro.

Giunto alle casse il 27enne ha tentato di divincolarsi nel tentativo di uscire senza pagare, spintonando il responsabile che con l’aiuto di un cliente è riuscito a trattenerlo fino all’arrivo dei poliziotti. Questi ultimi, sentito il capo filiale ed effettuata la perquisizione nello zaino dello straniero, hanno trovato i prodotti rubati dagli scaffali che sono stati prontamente restituiti.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione, dove sono emersi a suo carico diversi precedenti tra cui ricettazione, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, furto aggravato. E’ risultato anche avere un provvedimento di allontanamento emesso dal Commissariato “Garibaldi Venezia” di Milano e una richiesta di permesso di soggiorno sospesa dalla Questura di Salerno in quanto in fase di rigetto. Al termine delle procedure di fotosegnalamento e dei rilievi dattiloscopici è stato arrestato per rapina impropria.

Il pm ha confermato l’arresto, l’uomo sarà giudicato domani con rito direttissimo.