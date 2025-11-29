Per lo Sporting Sala Consilina arriva la sconfitta sul parquet amico del Pala San Rufo al cospetto della Roma 1927 al termine di una partita intensa che ha visto i gialloverdi, in casacca nero-oro, per buona parte del match protagonisti ma senza riuscire a concretizzare l’enorme mole di azioni prodotte in reti, complice la straordinaria prestazione dell’estremo difensore dei giallorossi capitolini Sarmiento.

Ma la gara è stata condizionata anche da una insufficiente direzione arbitrale che ha sorvolato su un clamoroso fallo da ultimo uomo proprio di Sarmiento su Rossetti. Episodio che ha fatto imbufalire i tanti tifosi che hanno gremito gli spalti dell’impianto sanrufrese. Lo scampato pericolo ha dato forza alla Roma di restare a galla e passare al minuto 11 con una bella conclusione al volo di Biscossi. Sporting Sala Consilina sfiora il pareggio con una violenta conclusione del portiere Fiuza che finisce sulla traversa e sulla rapida ripartenza con Fiuza, lento nel rientrare, la Roma trova il raddoppio con Joao Miguel e sullo 0-2 per i capitolini del tecnico Reali si va al riposo.

Nella ripresa ancora il palo nega la rete ai salesi sulla conclusione di Rossetti. Lo Sporting è deciso a rientrare in partita e le occasioni fioccano, ma Sarmiento, sicuramente l’MVP della gara, è costretto a capitolare solo con un rigore guadagnato da Arillo e trasformato dallo stesso pivot partenopeo. Gli uomini di Conde restano padroni del campo ma trovano sempre in Sarmiento un baluardo insuperabile. Poi a 4’ dalla conclusione il tecnico di casa Conde opta per il quinto di movimento con Vidal, ma nel momento di maggiore sforzo, Fortino, in modo alquanto fortunoso, respinge un tiro di Igor e la palla lentamente va a concludere la propria corsa nella rete salese per il definitivo 1-3 con il quale si chiude il match.

Per lo Sporting Sala Consilina una sconfitta che fa male per come è maturata ma resta la consapevolezza che il team caro ai cugini Detta sarà protagonista nella parte alta fino al termine della stagione. Il prossimo impegno sarà sul campo degli irpini della Sandro Abate nel secondo derby regionale di questa stagione.