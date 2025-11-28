Paura ad Atena Lucana. Auto esce fuori strada e si ribalta sul muretto di un’abitazione
Attimi di paura questa sera ad Atena Lucana, nei pressi di contrada Fuorchi, dove si è verificato un incidente.
Il conducente di una vettura, per cause da accertare, ne ha perso il controllo finendo fuori strada, ribaltandosi sul muretto di un’abitazione.
Alcuni passanti si sono immediatamente fermati a prestare soccorso al giovane di San Rufo al volante ed hanno chiamato i sanitari del 118.
Sul posto allertate ad intervenire anche le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.