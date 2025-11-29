Attenzione alle esigenze delle donne. All’ospedale dell’Immacolata di Sapri due Bollini Rosa
Presso il Ministero della Salute sono stati assegnati e consegnati i Bollini Rosa.
L’ospedale dell’Immacolata di Sapri ha ottenuto questo importante significativo riconoscimento con addirittura due Bollini.
Il riconoscimento viene assegnato agli ospedali impegnati, in tutte le regioni italiane, nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.
Alla cerimonia ufficiale erano presenti a ricevere l’ambito riconoscimento assegnato agli ospedali a misura di donna il Direttore Sanitario Vincenzo De Paola, la dottoressa Maria Concetta Lombardi, farmacista dell’ospedale, e il referente Bollino Rosa Gianfranco Gallo.
“Un ringraziamento particolare va rivolto al Direttore Generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto per l’impegno e la sensibilità verso questa importante tematica. Un prestigioso riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno profuso in tanti anni a favore della crescita del Presidio Ospedaliero di Sapri e in particolare per l’attenzione rivolta alle esigenze e necessità delle donne” fanno sapere i vertici del presidio ospedaliero.