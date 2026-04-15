Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro. E’ successo nella notte a Salerno in via Giulio Pastore dove una 52enne alla guida di una Toyota Yaris è uscita fuori strada per cause in corso di accertamento.

L’auto è andata violentemente a sbattere contro un muro.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con la squadra Volante, mentre la Centrale Operativa 118 ha allertato l’ambulanza della VOPI di Pontecagnano che ha raggiunto in tempi rapidi il luogo dell’incidente.

I sanitari, dopo aver immobilizzato ed estratto la donna dall’abitacolo, l’hanno trasportata in codice d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.