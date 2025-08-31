Continua al Pala San Rufo la preparazione dello Sporting Sala Consilina che agli ordini del tecnico Felipe Conde e dei suoi collaboratori, tra cui il vice Domenico Rosciano, del preparatore atletico Vito Bonavoglie e quello dei portieri Maurizio Guerra, quotidianamente svolge sedute atletiche tecnico tattiche, in vista delle prime uscite amichevoli e dei primi impegni ufficiali che partiranno con la Coppa Divisione, trofeo che da questa stagione ha cambiato formula con la partecipazione di formazioni anche di A2 Élite e serie B.

E proprio con questa competizione si aprirà ufficialmente l’annata sportiva del sodalizio gialloverde caro ai presidenti Antonio e Giuseppe Detta.

Il team salese è inserito nel girone 49 che comprende due squadre lucane, entrambe ai nastri di partenza della serie B: il Ferrandina e il Città di Potenza. Le due partite verranno giocate dallo Sporting Sala Consilina in trasferta, la prima il 13 settembre a Ferrandina e la seconda dopo una settimana, il 20 settembre, a Potenza. Come da regolamento, considerato che in serie B si può utilizzare un solo straniero, il tecnico Conde per queste due gare dovrà fare a meno degli altri 4 che ha a disposizione e dovrà ricorrere ad alcuni giovani della formazione Under 19.

Ma prima di questi appuntamenti ufficiali il tecnico brasiliano Conde ha previsto tre test-match con formazioni di serie superiori. Si parte sabato 6 settembre sul campo del Campobasso, compagine di A2 Élite, poi a San Rufo mercoledì 10 arriva il Benevento C5, appena retrocessa dalla serie A, e si chiude il ciclo delle amichevoli mercoledì 17 sul campo di una pari categoria, o forse sarebbe meglio dire una “corazzata”, ovvero con l’Ecocity Genzano.

Cinque gare che serviranno a capire come si presenterà la squadra all’inizio della massima serie e l’innesto dei tre nuovi arrivati: il laterale brasiliano Felipe Mello, il pivot italo-brasiliano Aurelio Rossetti e il secondo portiere Fabrizio Lepre.

L’esordio in campionato è previsto per venerdì 26 settembre al Pala San Rufo in un derby tutto da vivere con il Napoli che anche punta a una stagione da protagonista di vertice, ma anche lo Sporting Sala Consilina vorrà lottare per ben figurare.