Prosegue l’azione di prevenzione e di contrasto dei reati ambientali da parte dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita -Marzano, un impegno che il Presidente Antonio Cuomo e il Vicepresidente Luca D’Ambrosio hanno posto in cima alle priorità per la riqualificazione ed il rilancio del territorio.

L’intervento, portato a termine dal personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS, è stato reso possibile dopo lunghe settimane di controllo e monitoraggio di una vasta area dell’alveo del fiume Sele con strumentazioni sofisticate ed impegno di numerosi agenti.

Dopo aver individuato l’imbarcazione, è stato anche possibile scoprire l’auto di chi in modo illegale poneva nel fiume Sele centinaia di metri di rete sbarrandone completamente il corso e catturando quintali di pesce. Gli agenti hanno identificato il pescatore e posto sotto sequestro l’imbarcazione, oltre 150 metri di rete da pesca, attrezzi, motore e pescato.

I controlli saranno intensificati in occasione dell’apertura della caccia al fine di prevenire e contrastare episodi illegali all’interno dell’area protetta.