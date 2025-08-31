Nutri-verità: “Più mangio insalata, più dimagrisco” – a cura della Biologa Nutrizionista Martina Santini
“Basta, da domani solo insalata!”: tipica frase quando si pensa di aver esagerato con il cibo e così, giù di lattuga, pomodori e cetrioli con la convinzione che più insalata equivalga a più chili persi. Peccato che questa equazione non sia così semplice (né così felice!).
Questo mito resiste perché l’insalata è leggera, fresca, povera di calorie, facile da preparare e viene vista come il simbolo della “dieta” per eccellenza, quella fatta di piatti tristi e sconditi. Ma attenzione: dimagrire non vuol dire mangiare solo insalata!
L’insalata da sola non basta, in quanto non sazia davvero, è ricca di acqua e fibre, ottima per la digestione ma troppo povera di proteine, grassi sani e carboidrati complessi. Risultato? Dopo un’ora torni a spiluccare! Inoltre può diventare una trappola perché per condirla meglio molti esagerano con olio, salse grasse, formaggi in eccesso, pane e crostini in quantità e così il piatto “light” diventa una bomba calorica senza nemmeno soddisfarti davvero.
Quindi l’insalata può essere un ottimo alleato se:
- La arricchisci con fonti di proteine (pollo, legumi, tonno, uova, tofu).
- Aggiungi grassi buoni (olio extravergine, avocado, semi oleosi).
- Inserisci una fonte di carboidrati complessi, se ti serve energia (pane integrale, quinoa, farro).
Così puoi ottenere un pasto equilibrato, saziante e sano. Ricorda che non serve vivere di lattuga per dimagrire. Serve equilibrio, non tristezza nel piatto!