“Basta, da domani solo insalata!”: tipica frase quando si pensa di aver esagerato con il cibo e così, giù di lattuga, pomodori e cetrioli con la convinzione che più insalata equivalga a più chili persi. Peccato che questa equazione non sia così semplice (né così felice!).

Questo mito resiste perché l’insalata è leggera, fresca, povera di calorie, facile da preparare e viene vista come il simbolo della “dieta” per eccellenza, quella fatta di piatti tristi e sconditi. Ma attenzione: dimagrire non vuol dire mangiare solo insalata!

L’insalata da sola non basta, in quanto non sazia davvero, è ricca di acqua e fibre, ottima per la digestione ma troppo povera di proteine, grassi sani e carboidrati complessi. Risultato? Dopo un’ora torni a spiluccare! Inoltre può diventare una trappola perché per condirla meglio molti esagerano con olio, salse grasse, formaggi in eccesso, pane e crostini in quantità e così il piatto “light” diventa una bomba calorica senza nemmeno soddisfarti davvero.

Quindi l’insalata può essere un ottimo alleato se:

La arricchisci con fonti di proteine (pollo, legumi, tonno, uova, tofu).

(pollo, legumi, tonno, uova, tofu). Aggiungi grassi buoni (olio extravergine, avocado, semi oleosi).

(olio extravergine, avocado, semi oleosi). Inserisci una fonte di carboidrati complessi, se ti serve energia (pane integrale, quinoa, farro).

Così puoi ottenere un pasto equilibrato, saziante e sano. Ricorda che non serve vivere di lattuga per dimagrire. Serve equilibrio, non tristezza nel piatto!