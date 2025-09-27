“Fino ad oggi non è definito nulla”. Il Presidente della Regione Campania così risponde a quanti gli chiedono chi sarà il suo successore.

“C’è un inizio di candidatura, non ho capito se è definita e dove è stata definita e c’è il nulla nel centrodestra. Siamo al circo equestre” ha commentato nella sua classica diretta social. Il Presidente non si arrende a nominare quello che ad oggi pare essere l’unico candidato del centrosinistra alla Presidenza della Campania.

Vincenzo De Luca ribadisce che “per quanto mi riguarda, fin quando non mi sarà chiarito il programma, io non ho candidati“. Il Presidente continua a rimarcare l’urgenza di definire un programma operativo serio, prima di citare nomi papabili.

Una stoccata al Movimento 5 Stelle non manca: “Quando avremo un programma che difende e tutela famiglie, giovani, imprese, donne, disoccupati, avrà tutto il mio sostegno ma sto ancora aspettando cosa vogliono fare. Ho la sensazione che non lo sappiano neanche loro”.