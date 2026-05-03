Salerno: punta un coltello verso un passante per rapinarlo e poi scappa. Rintracciato dalla Polizia
Momenti di paura la sera del primo maggio a Salerno, nel quartiere Carmine.
Un uomo del posto stava passeggiando in strada quando si è improvvisamente visto puntare un coltello da uno straniero già noto alle Forze dell’Ordine.
Alla vittima è stato intimato di consegnare il cellulare e i propri effetti personali. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno fatto scattare l’allarme richiedendo l’intervento della Polizia di Stato che è intervenuta tempestivamente.
Il rapinatore, che nel frattempo si era dato alla fuga, è stato rintracciato dagli agenti, mentre la vittima fortunatamente non ha riportato ferite ma soltanto un grosso spavento.