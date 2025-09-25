Lo Sporting Sala Consilina omaggia le donne.

Infatti la Società, con i cugini Antonio e Giuseppe Detta, ha deciso di regalare alle proprie tifose l’ingresso gratuito per tutta la stagione sportiva 2025/2026.

Domani, venerdì’ 26 settembre, alle 20.30 il Palazzetto del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo sarà teatro di un derby campano da non perdere. Lo Sporting Sala Consilina di mister Conde sfiderà il Napoli di mister Angelini in una prima giornata che promette spettacolo ed emozioni forti.

“Non mancare all’appuntamento con la Serie A futsal. Il calore del palazzetto è la vera forza che spinge lo Sporting Sala Consilina a dare sempre di più. Ogni coro, ogni applauso e ogni incitamento fanno la differenza” scrivono i dragoni gialloverdi.