Si terrà domani, venerdì 26 settembre, presso la palestra di Area 8 (Via XX Settembre, 14 – Cortile interno – Primo piano) la conferenza finale del progetto F.A.R.O. – Formare, Assistere, Rafforzare, Orientare, promosso dalla Prefettura di Matera e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027.

Il progetto, attivo sul territorio provinciale da oltre un anno, ha avuto l’obiettivo di rafforzare la governance locale delle migrazioni, potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati e attivare strumenti concreti per la presa in carico e l’orientamento dei migranti in condizione di vulnerabilità.

Nel corso della giornata saranno presentati i principali risultati raggiunti dal progetto, le Linee Guida locali per la presa in carico delle vulnerabilità, gli accordi di collaborazione interistituzionale attivati con i Comuni di Matera e Policoro e con l’ASM e il lavoro sperimentale della équipe multidisciplinare e dei presìdi di prossimità avviati anche grazie alla WebApp PROSSIMA

Interverranno i rappresentanti della Prefettura, dei Comuni coinvolti, dell’ASM e della Cooperativa Sociale ISKRA, partner di progetto. A seguire, una sessione laboratoriale con operatori del settore che approfondirà strategie operative e scenari futuri per una rete territoriale efficace e sostenibile.

“F.A.R.O. ha rappresentato un modello sperimentale di governance multi-attore capace di attivare strumenti di inclusione e prossimità per le persone migranti più fragili – dichiara la coordinatrice delle attività della Cooperativa Sociale ISKRA – Il nostro obiettivo ora è consolidare quanto costruito nel tempo e rilanciare il lavoro di rete in maniera strutturale”.

Iscrizione obbligatoria: https://forms.gle/vYgWGtvBTGW8D1zA7

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a progettofaro.matera.iskra@gmail.com o telefonare al numero 339 1448687.