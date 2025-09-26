San Rufo potenzia il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità
Novità a San Rufo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità.
Il Comune guidato da Michele Marmo ha ottenuto un contributo pari a 4.389,04 euro destinato al potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità.
L’Amministrazione si impegna a garantire la gratuità agli studenti con disabilità sullo scuolabus comunale e la messa a disposizione di voucher per le famiglie con studenti disabili frequentanti le scuole di San Rufo che non si avvalgono del trasporto scolastico.
L’azione è mirata a sostenere l’indipendenza degli studenti e le stesse possibilità di cui godono gli altri coetanei.