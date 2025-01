Si terrà domenica 26 gennaio alle 20.45 presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo il match tra lo Sporting Sala Consilina e l’Ecocity Genzano, decisivo per la Final Eight di Coppa Italia.

“L’aria è elettrica: questa è la partita che può cambiare tutto. Giocare in casa significa poter contare su un’arma in più: voi, i nostri tifosi! Ora più che mai è il momento di scendere in campo insieme ai nostri draghi, essere il sesto uomo e fare la differenza con il nostro calore e sostegno. Lo Sporting scende in campo carico e determinato a consolidare la posizione tra le prime otto, pronto a sfidare un Ecocity Genzano agguerrito e deciso a raccogliere punti preziosi per restare in corsa con le migliori. Non sarà una sfida facile ma i nostri ragazzi sono pronti a dimostrare tutto il loro valore! Questa grande famiglia ha bisogno di sentire il vostro entusiasmo sugli spalti. Riempiamo il Palazzetto e facciamo sentire la nostra voce!” è il messaggio che la Società rivolge ai sostenitori.

Per questa occasione speciale la Società ha anche pensato ad una promozione imperdibile con l’ingresso gratuito per tutte le donne.

E’ inoltre possibile seguire la diretta live su YouTube per vivere l’emozione del match ovunque ti trovi.

I tifosi troveranno anche un banchetto dove, dopo una donazione, verranno distribuiti un calendario o la foto ufficiale della stagione 2024-2025. Con le donazioni si sosterranno l’Oipa e gli amici a quattro zampe.