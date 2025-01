In seguito alle disposizioni di Anas sono state rimosse le fermate degli autobus di Sita Sud sulla S.S.19 ter Dorsale Aulettese.

“La strada non presenta piazzole di fermata completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzate per la sosta dei passeggeri in attesa come previsto dal Codice della Strada, in modo tale da effettuare la fermata del bus in totale sicurezza senza arrecare intralcio o pericolo per la circolazione e i lavori necessari alla regolamentazione degli spazi di fermata non sono di competenza delle aziende di trasporto – fa sapere Sita -. Le fermate sono da ritenersi sospese fino a nuove determinazioni“.

In merito alla questione, che crea per i tanti viaggiatori enormi disagi, è intervenuto Antonio Addesso, consigliere comunale di Auletta, il quale ha scritto alla Direzione generale per la mobilità della Regione Campania e per conoscenza al Presidente Vincenzo De Luca.

“Tenuto conto che la realizzazione dei golfi per le fermate dell’autobus è di competenza regionale – scrive Addesso – e del grave e improvviso disagio alla popolazione che già soffre la carenza di servizi, essendo questa un’area interna bisognosa di maggiori attenzioni e che lotta tra denatalità strutturale e calo migratorio, chiedo di progettare adeguate aree di fermata bus ma nell’immediato, una rapida soluzione del problema, consigliando di istituire una fermata provvisoria adeguando l’area di sosta sulla strada al km 4+400 (davanti all’Hotel Miramonti) o valutando anche di utilizzare la stazione di servizio carburanti al km 4+848“.

“Appena sono venuto a conoscenza della perdita di un altro servizio alla comunità ho scritto a chi di competenza per sapere, per stimolare e per proporre una veloce soluzione – afferma il consigliere del gruppo di opposizione -. Tutto ciò con le dovute attenzioni, perché le fermate le ha soppresse l’Anas Spa per problemi di sicurezza e la nostra Amministrazione ha voluto ed è stata firmataria insieme al Comitato di quartiere Mattina/Tufariello di Auletta della richiesta per la riclassificazione della strada Dorsale Aulettese da Provinciale in Anas per aumentare gli standard di sicurezza. Ciò ha consentito tutti questi milioni di euro spesi per adeguare ponti e sede stradale, e ne sono orgoglioso. Guardando ad un futuro di collegamenti per il territorio, grazie all’Alta Velocità Salerno/Reggio Calabria, sono sicuro che gli Enti preposti si attiveranno per ripristinare le fermate, creandone di nuove, anche con i fondi del PNRR“.