L’Ufficio valutazioni ambientali della Regione Campania ha rigettato l’istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesto dalle Fonderie Pisano per il progetto da realizzarsi nella Zona Industriale nel territorio di Buccino.

Il Consiglio di Stato aveva già accolto l’appello del Comune di Buccino che si è sempre opposto alla delocalizzazione dell’impianto industriale da Fratte nella sua area industriale, vocata da sempre all’agroalimentare.

La società salernitana aveva inviato all’Ufficio speciale valutazioni ambientali regionale la richiesta di Puar e per l’ottenimento della Valutazione di impatto ambientale per iniziare a costruire la fonderia. Ma per l’Ufficio regionale le controdeduzioni avanzate da Fonderie Pisano non possono essere accolte e pertanto la procedura si intende definitivamente archiviata.

La società potrà comunque presentare una nuova istanza in tal senso.

Articolo correlato:

13/12/2024 – Delocalizzazione Fonderie Pisano a Buccino, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune. “La questione è chiusa”