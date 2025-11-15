Lo Sporting Sala Consilina vince un match intenso e rimasto sul filo dell’equilibrio fino al suono della sirena contro l’Ecocity Genzano, un team di spessore guidato da un top allenatore come Fabio Colini.

Sul fronte gialloverde il trainer Felipe Conde ha dovuto rinunciare a due pedine: il capitano Carducci e il giovane Fatiguso, ma è partito con il consueto quintetto composto da Fiuza, Igor, Diaz, Delmestre e Vidal.

Proprio il pivot che sta vivendo un momento d’oro ha sbloccato una partita tirata e dal grande equilibrio. Ci sono voluti quasi 12 minuti per vedere la prima rete e Vidal non ha mancato l’occasione per incrementare il suo bottino e issarsi con 9 reti in testa alla classifica dei marcatori della serie A del Futsal Italiano.

La formazione laziale, a due minuti dalla fine della prima frazione, ha fatto correre un brivido ai tifosi di casa che anche questa volta hanno gremito gli spalti del Pala San Rufo, andando a colpire il palo. E il tempo si è chiuso con i gialloverdi salesi avanti 1-0.

Nella ripresa il ritmo è rimasto alto con rapidi capovolgimenti di fronte caratterizzati da una scarsa precisione dei protagonisti al momento di finalizzare su entrambi i lati. Lo Sporting Sala Consilina a 7’ dalla conclusione ha beneficiato anche della superiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Mohaz, ma gli ospiti hanno retto l’urto e sono usciti indenni sfiorando anche il clamoroso pareggio.

Con il minimo scarto di vantaggio si è andati avanti fino a due minuti e mezzo dalla fine, quando Colini si è giocato la carta del portiere di movimento affidandosi a Taborda, ma la scelta non ha pagato tanto che Mello, approfittando della porta vuota dalla propria metà campo, ha firmato il 2-0.

La gara sembrava chiusa, ma a un minuto e 5 secondi dal triplice fischio, sempre con il quinto di movimento, Micheletto ha trovato la rete del 2-1 che ha reso l’ultimo giro di lancette davvero palpitante.

Il suono della sirena ha decretato l’importante affermazione del team gialloverde caro ai cugini Detta. Il presidente Giuseppe Detta, soddisfatto, ha elogiato la prova dei suoi ragazzi e le scelte tattiche fatte dal tecnico Conde.

Con questi tre punti lo Sporting Sala Consilina sale a quota sedici, al secondo posto insieme ai torinesi de L84, alle spalle dei campioni d’Italia della Meta Catania che guidano con 19.

Nella prossima giornata, la nona, trasferta in terra ligure con la neo promossa CDM.