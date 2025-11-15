Gli studenti della classe 5^ A ITIS e della classe 4^ A CAT dell’Istituto Marco Tullio Cicerone hanno partecipato al PMI Day organizzato da Confindustria.

Gli studenti dell’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio sono stati ospitati dalla Garone Habitat s.r.l. di Polla, azienda leader nel settore dei serramenti, che ha offerto loro l’opportunità di conoscere da vicino processi produttivi e innovazioni tecnologiche applicate al mondo dell’edilizia.

Gli studenti dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, invece, hanno assistito a una lezione dedicata all’organizzazione aziendale e allo sviluppo dei prodotti nel settore dell’elettronica e dell’illuminazione presso un’azienda locale.

Ad accompagnare i ragazzi in questa esperienza sono stati i professori Amedeo Macrì, Pasquale Vassallo e Nicola Montesano che hanno sottolineato l’importanza di queste occasioni per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e dell’impresa.