Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso presentato da Palazzo Santa Lucia contro il Ministero della Salute riguardo alla permanenza nel Piano di Rientro.

Inoltre il TAR ha anche diffidato il Ministero a procedere all’uscita della Regione Campania dal regime di commissariamento.

Ad annunciarlo è stato il Presidente Vincenzo De Luca sottolineando che è “una battaglia vinta nell’interesse dei nostri concittadini e delle nostre famiglie”.

“E’ un successo straordinario per una battaglia che dura da due anni e una sconfitta per quelli che non hanno applicato criteri oggettivi e hanno pensato di utilizzare anche la sanità in termini di ricatto politico – continua – Hanno perduto”.